Am Samstag kam es während des Spiels zwischen dem EHC Biel und dem HC Ambri-Piotta zu einem Streit. Ein Fan der Leventiner musste in den Spital.

Ambri-Fan bei Spiel in Biel nach Streit verletzt

Auseinandersetzung in Pause

Ein Ambri-Fan wurde bei einer Auseinandersetzung im Spiel gegen den EHC Biel verletzt. Foto: Michela Locatelli/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Person ist am Samstagabend während des Eishockeyspiels zwischen dem EHC Biel und dem HC Ambri Piotta bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Biel verletzt worden. Der Verletzte musste von einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Zur Auseinandersetzung kam es während einer Spielpause vor einem Eingang des Stadions, wie die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Sonntag mitteilten. Gemäss ersten Erkenntnissen seien zwei Fans der Leventiner von einer Gruppe Bieler Fans angesprochen worden.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es laut Communiqué zu einer tätlichen Auseinandersetzung, wobei einer der beiden Tessiner Fans zu Boden ging. Eine Polizeipatrouille sei zu Hilfe geeilt, worauf die Angreifer die Flucht ergriffen hätten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.