Interim-CEO der Spital Simmental-Thun-Saanenland AG tritt zurück

Der interimistische Geschäftsführer der Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS) AG hat seinen Rücktritt per Ende August angekündigt. Adrian Gehri hat sich gemäss einer Mitteilung nach verschiedenen personellen Rochaden entschieden, das Unternehmen zu verlassen.

Der Geschäftsführer ad interim der Spital Simmental-Thun-Saanenland AG, Adrian Gehri, verlässt das Unternehmen per Ende August. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bis eine Nachfolge gefunden ist, setzt der Verwaltungsrat eine Co-Leitung ein, wie die Spital STS AG am Freitag mitteilte. Den medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Bereich verantwortet per sofort Thomas Zehnder, Chefarzt Medizin. Finanzchef Jürg Thöni wiederum ist für den Bereich Administration, Kommunikation und Support zuständig.

Erst Ende März hatte Gehris Vorgänger, Bruno Guggisberg, seinen Rücktritt angekündigt. Er verliess das Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit, wie es damals hiess.

Die Spital STS AG hat turbulente Monate hinter sich. Lange stand eine Schliessung des in die Jahre gekommenen Standorts Zweisimmen im Raum. Verschiedene Alternativen wurden erarbeitet, darunter zuletzt eine Übergabe an die private Medaxo AG. Nach Uneinigkeiten zwischen der Finanzkontrolle und des Regierungsrats scheiterten auch diese Pläne. Nun führt doch die Thuner Spitalgruppe das Spital Zweisimmen weiter, wie Ende Juli bekannt wurde. Bis Mitte 2025 will sie ein neues Betriebskonzept erarbeiten.