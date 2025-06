Biel feiert 750 Jahre städtischen Freiheitsbrief

Die Stadt Biel wird im November das 750-jährige Jubiläum des städtischen Freiheitsbriefs feiern. Diesen hatte sie am 26. November 1275 von König Rudolf I. von Habsburg erhalten. Das Dokument gewährte der Stadt die gleichen Rechte wie der Stadt Basel.

Der von König Rudolf I. von Habsburg ausgestellte städtische Freiheitsbrief gewährte der Stadt Biel die gleichen Rechte wie der Stadt Basel. (Symbolbild) Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit der Urkunde habe der König zwar in erster Linie den Fürstbischof von Basel geehrt, schrieb die Bieler Stadtkanzlei am Mittwoch in einer Mitteilung. «Sie verschaffte Biel aber das Prestige königlicher Freiheitsrechte und stärkte das Selbstverständnis Biels als selbständige Stadt unter fürstbischöflicher Hoheit.»

Zudem erhielt Biel das Recht, einen eigenen Burgmeister und Rat zu wählen.

Im November finden verschiedene Veranstaltungen statt, um das Jubiläum zu feiern. Vom 21. bis 30. November wird eine kleine Ausstellung die Entwicklung der Bieler Stadtrechte zeigen, vom städtischen Freibrief 1275 bis zum Inkrafttreten der neuen Stadtordnung im Jahr 2025.

Am 26. November findet auf dem Juraplatz eine offizielle Feier mit Musik und Ansprachen statt. Zwei Tage später werden das Original des Freiheitsbriefes und andere Dokumente der Öffentlichkeit vorgestellt. Als Abschlussveranstaltung folgen am Abend zwei Vorträge mit anschliessender Diskussionsrunde zum Thema «Biel und die Obrigkeit».