Stadt Biel kompensiert Defizit im Budget 2026 mit Reserven

Darum gehts
- Leistungen bleiben trotz steigender Ausgaben für die Bevölkerung erhalten
- Stadt Biel investiert 80 Millionen Franken, inklusive Schulhaus und Recyclinghof
- Steuereinnahmen steigen um 11,8 Millionen auf 168,2 Millionen Franken
Trotz steigender Ausgaben können die Leistungen für die Bevölkerung aufrechterhalten werden. Für 2026 seien Gesamtausgaben von 527,54 Millionen Franken vorgesehen, was rund vier Millionen mehr als dem Budget des Vorjahres entspreche, schrieb die Stadt.
Der Kostenanstieg sei auf höhere Beiträge an den kantonalen Lastenausgleich, insbesondere fürs Sozialwesen, und aufgrund zusätzlicher Stellen in der Kinderbetreuung und im Erwachsenen- und Kinderschutzbereich sowie der Teuerung und Lohnentwicklung zurückzuführen, hiess es weiter.
Trotz der Mehrbelastungen bleibe der Steuerfuss auch nach neun Jahren unverändert bei 1,63. Die Steuereinnahmen steigen laut der Gemeinde um 11,8 Millionen auf 168,2 Millionen Franken.
Für das Jahr 2026 plane die Stadt Biel Investitionen im Umfang von 80 Millionen Franken. Davon 56,6 Millionen Franken im allgemeinen Haushalt und 23,36 Millionen Franken in den Sonderrechnungen für den Neubau Schulhaus Champagne oder den Recyclinghof.
Das Budget berücksichtigt Massnahmen aus dem Sanierungsprogramm «Substance 2030», so die Stadt. Für die dauerhafte Stabilisierung der städtischen Finanzen wird mit «Substance+» ein weiteres Massnahmenpaket präsentiert. Erste Auswirkungen werden ab 2027 erwartet.
Das jetzige Übergangsbudget wird Anfang Oktober dem Stadtrat vorgelegt. Am 30. November folgt die Volksabstimmung.