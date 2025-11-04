Grosser Gemeinderat Lyss genehmigt Steuererhöhung

Der Grosse Gemeinderat von Lyss hat einer Steuererhöhung zugestimmt. Zudem hat er das Budget 2026 verabschiedet, wie er am Dienstag mitteilte.

Lysserinnen und Lysser müssen künftig mehr Steuern bezahlen. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das vom Grossen Gemeinderat genehmigte Budget 2026 sieht einen Ertragsüberschuss von 750'000 Franken im allgemeinen Haushalt vor. Möglich wird dieser dank einer Steuererhöhung um einen Zehntel auf einen Steuersatz von 1,7 Einheiten. Auch hier stimmte der Grosse Gemeinderat am Montagabend zu, wie er in einer Mitteilung schrieb. Die Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.

Die Steuererhöhung ist nötig, weil in Lyss grössere Investitionen nötig sind, unter anderem in Sportstätten, Schulen und Strassen. Gemäss Gemeinderat sollen mit der Erhöhung die Leistungen gesichert und die Finanzstrategie umgesetzt werden.