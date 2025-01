Bald «Hüttenzauber» im Berner Restaurant Dählhölzli

Das Restaurant Dählhölzli in Bern erhält eine neue Pächterin. Die Kappeler Gastro AG, auch bekannt unter der Marke «Hüttenzauber», übernimmt voraussichtlich ab Juni den Betrieb. Das teilte die Stadt Bern als Eigentümerin des Restaurants am Dienstag mit.

Das Tierpark-Restaurant Dählhölzli erhält voraussichtlich ab Juni eine neue Betreiberin. (Archivbild) Foto: LUKAS LEHMANN

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das in die Jahre gekommene Restaurant an der Aare wird zurzeit umfassend saniert. Die Kappeler Gastro AG führt unter der Marke «Hüttenzauber» mehrere Hotels und (Berg-)Restaurants im Berner Oberland und in Graubünden. Sie ist auch für das Gastroangebot in der Thuner Stockhorn-Arena zuständig.

Das 2003 gegründete Unternehmen beschäftigt saisonal über 300 Mitarbeitende. Im Restaurant Dählhölzli sieht das Konzept einheimische Produkte und saisonale Gerichte für ein breites Publikum vor.

Die neue Pächterin wolle das Restaurant zu einem ganzjährig lebendigen Ort machen, heisst es im Communiqué der Stadt Bern. Sie ist Eigentümerin von insgesamt 16 Restaurants.