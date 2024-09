Zweites Fussballtram für Bern

Die Stadt Bern hat ein neues Fussballtram. Am Montag ist das Tram für die Fussballeuropameisterschaft vom Sommer 2025 getauft worden.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das «Berner Ballzauber-Tram» wurde vom Künstler Claude Kuhn gestaltet, wie das Projektteam von Host City Bern in einer Mitteilung schrieb. Es ist in Grün gehalten und wird von einem Zitat der Berner Fussballerin Lia Wälti geschmückt: «Auf Berns Plätzen wird Fussballgeschichte geschrieben - das nächste Kapitel gehört uns.»

Die Fussballeuropameisterschaft der Frauen findet 2025 in der Schweiz statt. Bern ist sogenannte «Host City». Im Wankdorfstadion werden vier Partien ausgetragen, darunter ein Gruppenspiel des Schweizer Frauen-Nationalteams und ein Viertelfinal.

Das EM-Tram wird während eines Jahres in Bern unterwegs sein, wie es weiter hiess. Es ist bereits das zweite Tram in Bern mit Fussballbezug. Seit 2018 kurvt in der Stadt das gelbschwarze YB-Tram herum.