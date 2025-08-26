Thun erhält Fussballcampus nach internationalem Vorbild

Thun wird der Standort des neuen Verbandszentrums des Schweizerischen Fussballverbandes. Mit dem «Swiss Football Home» entsteht im Süden der Stadt ein Fusballcampus nach internationalem Vorbild.

Unweit der Stockhorn Arena in Thun Süd entsteht ein neuer Fussballcampus des Schweizer Fussballverbandes. (Archivbild) Foto: Martin Meissner

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Projekt sieht mehrere Spielfelder für die A-Nationalteams der Männer und Frauen und für die Juniorinnen- und Juniorennationalteams vor. Auf dem Gelände in der Nähe der bestehenden Stockhorn Arena soll auch der künftige Sitz des Schweizerischen Fussballverbandes gebaut werden.

Der Regierungsrat hat zuhanden des Grossen Rats einen Investitionsbeitrag von 7,5 Millionen Franken verabschiedet. Zusätzlich plant er ein zinsloses Darlehen in derselben Höhe.

Der Thuner Stadtrat hatte bereits im Juli dieses Jahres den Kredit für die Planungsarbeiten genehmigt. Die Burgergemeinde Thun wird ihrerseits die Landabgabe im Baurecht der Burgerversammlung zur Beschlussfassung vorlegen. Mit der Standortwahl können nun die nächsten Schritte in Angriff genommen werden.