In den Berner Alpen in Grindelwald fiel am Dienstagmorgen die Firstbahn aus. Grund dafür war gefrorenes Wasser in der Zwischenstation. Techniker prüfen die Anlage.

Lange Schlange in Grindelwald BE – Firstbahn steht seit Stunden still

Vor der Talstation der Firstbahn bildete sich eine lange Schlange. Foto: Leserreporter

Denis Molnar Journalist

Vor der Firstbahn in Grindelwald in den Berner Alpen bildete sich am Dienstagmorgen eine lange Schlange, wie ein Leserbild zeigt. «Teures Skibillett und dann geht nichts», sagt der leicht gefrustete Wintersportler zu Blick. «Kein Wind, kein Schneefall, nur Reinfall.» Leider habe man zunächst keine genauen Informationen erhalten.

«Die Bahn steht seit dem Morgen still und wurde heute noch nicht in Betrieb genommen», sagt Kathrin Naegeli, Mediensprecherin der Jungfraubahnen, zu Blick. «Der Grund dafür ist, dass bei der Einfahrt in die Zwischenstation Schreckfeld Wasser bei einer Stütze reingelaufen und gefroren ist. Dadurch hat sich eine Ausbuchtung ergeben. Um die Sicherheit zu gewährleisten, prüfen jetzt Fachleute vor Ort die Anlage.»

In der Zwischenzeit seien die Wintersportler zum Grindelwald Terminal geschickt worden, um auf anderen Bahnen und Pisten in der Jungfrau Ski Region den Tag geniessen zu können. Wie lange der Ausfall dauert, ist noch unklar.