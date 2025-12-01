Schwerer Verkehrsunfall auf der Umfahrungsstrasse in Kirchberg: Ein Lieferwagen kollidierte frontal mit einem Lastwagen. Der Lieferwagenfahrer wurde schwer verletzt, eine Autolenkerin leicht. Die Strasse war stundenlang gesperrt.

Darum gehts Schwerer Verkehrsunfall auf Umfahrungsstrasse in Kirchberg zwischen Lieferwagen und Lastwagen

Lieferwagen geriet auf Gegenfahrbahn, kollidierte frontal mit Lastwagen, Auto involviert

Umfahrungsstrasse mehrere Stunden gesperrt, zwei Verletzte ins Spital gebracht

Johannes Hillig Redaktor News

Am Montag, gegen 13.00 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Lastwagen auf der Umfahrungsstrasse in Kirchberg ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Lieferwagen auf der Umfahrungsstrasse von Bern in Richtung Ersigen unterwegs, als der Lenker auf der Höhe Kirchberg aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte.

Umfahrungsstrasse war während mehrerer Stunden komplett gesperrt

Ein weiteres Auto, das ebenfalls in Richtung Ersigen unterwegs war, wurde durch die Kollision in Mitleidenschaft gezogen. Der Lenker des Lieferwagens wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gefahren werden. Die Autolenkerin wurde leicht verletzt und zur Kontrolle mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Umfahrungsstrasse war während mehrerer Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde signalisiert.

Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen die Regio Feuerwehr Kirchberg, die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern sowie zwei Ambulanzen und ein Notarzt im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände aufgenommen.