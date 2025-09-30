DE
Stadtberner Kunsteisbahnen eröffnen Saison

In Bern startet am kommenden Samstag die Kunsteisbahn Weyermannshaus in die Wintersaison. Das Aussenfeld der Postfinance-Arena geht am 25. Oktober in Betrieb, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.
Publiziert: vor 24 Minuten
Im Weyerli kann schon bald wieder Schlittschuh gefahren werden.
Foto: SUSANNE GOLDSCHMID
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Somit stehen in Bern auch in diesem Winter nur zwei Kunsteisbahnen zur Verfügung. Die Ka-We-De wird weiterhin saniert, die Wiedereröffnung ist für die Eissaison 2026/2027 geplant, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb.

Wie bereits im letzten Winter können im Weyermannshaus beide Felder bereits ab Saisonstart genutzt werden. Die Stadt hat erneut einen Belegungsplan ausgearbeitet.

