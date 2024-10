Teenies liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Zwei Jugendliche sind in der Nacht auf Sonntag in Bern mit einem gestohlenen Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Polizei konnte die Personen im Alter von 14 und 16 Jahren nach einer Verfolgungsfahrt in Wabern festnehmen.

Die Polizei verfolgte in der Nacht auf Sonntag in Bern ein suspektes Autos. (Symbolbild) Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Einer Patrouille der Berner Kantonspolizei fiel am Sonntag gegen 02.00 Uhr beim Bollwerk in Bern ein stark beschädigte Auto auf, wie die Berner Jugendanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug sei «in rasanter Fahrweise» von der Lorrainebrücke in Richtung Bahnhof gefahren. Die Polizeipatrouille sei dem Auto gefolgt und habe mittels Stop-Matrix den Fahrer zum Anhalten aufgefordert.

Die Flüchtenden seien weiter mit «massiv überhöhter Geschwindigkeit» in Richtung Monbijou und Wabern gefahren. Die Polizei nahm die Verfolgung mit mehreren Fahrzeugen auf, wie es weiter hiess.

In Wabern (Gemeinde Köniz) habe die Polizei mit mehreren Fahrzeugen dem flüchtenden Auto den Weg versperren können. Die beiden Insassen flüchteten gemäss Communiqué zu Fuss und konnten schliesslich durch die Polizei angehalten werden.

Die Jugendlichen seien auf eine Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen worden. Weitere Abklärungen hätten ergeben, dass das Fluchtauto als gestohlen gemeldet war und es in derselben Nacht in einem Verkehrsunfall in Bern involviert gewesen sein dürfte. Ermittlungen seien im Gang und die Beschuldigten würden sich vor der Justiz verantworten müssen.