Auf der Flucht einer Gruppe von Sprayern vor der Polizei in Bern in der Nacht auf Samstag hat sich einer der Sprayer beim Sprung über eine Mauer schwer verletzt

Bei der Flucht stürzte der Sprayer in die Tiefe und wurde schwer verletzt.

Johannes Hillig Redaktor News

Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern hatte am Samstag, kurz vor 2 Uhr, in der Nähe der Schlossstrasse in Bern drei Personen beim Sprayen an einer Fassade eines Mehrfamilienhauses beobachtet.

Als die Patrouille Verstärkung angefordert hatte, und die anwesenden Personen ansprach, ergriffen die drei Sprayer umgehend zu Fuss die Flucht. Einer sprang über ein Geländer einer Mauer, die mehrere Meter hoch ist und stürzte in die Tiefe. Dabei wurde der 23-Jährige schwer verletzt. Er blieb regungslos am Boden liegen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt.

Durch die Einsatzkräfte wurde der Mann umgehend betreut und ein Ambulanzteam brachte ihn ins Spital.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sind Ermittlungen zum Ereignis aufgenommen worden.