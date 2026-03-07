DE
FR
Flammen schlagen aus dem Dach
Mehrfamilienhaus in Madiswil BE steht in Brand

Am späten Freitagabend brach in Madiswil ein Brand in einem Wohnhaus aus. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.
Publiziert: vor 7 Minuten
Aktualisiert: vor 1 Minute
Ein Leserbild zeigt riesige Flammen, die aus dem Dachstock des Hauses schlagen.
Foto: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Grosseinsatz in Madiswil BE: Wie mehrere Leser gegenüber Blick berichteten, stand am späten Freitagabend das Mehrfamilienhaus an der Unterdorfstrasse 10 in Brand. Im Gebäude befinden sich Wohnungen und ein Geschäft.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Einsatz. Sie konnte kurz nach Mitternacht am frühen Samstagmorgen allerdings noch keine genaueren Angaben machen. Der Einsatz sei in vollem Gang. Die Kapo stellte für Samstagmorgen weitere Informationen in Aussicht.

Auf den Leserbildern ist zu sehen, wie Flammen aus dem Dach des Gebäudes schlagen. Später scheint das Feuer eingedämmt.


