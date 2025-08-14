Zentrumsabgeltung für Burgdorf und Langenthal erfährt Zustimmung

Die Städte Burgdorf und Langenthal sollen für ihre Zentrumslasten eine Pauschale erhalten: Zu diesem Schluss kommt die Kantonsregierung auch nach der Vernehmlassung. Sie hat die entsprechende Gesetzesvorlage verabschiedet und dem Grossen Rat unterbreitet.

Neben Bern, Biel und Thun sollen künftig auch Burgdorf und Langenthal für ihre Zentrumslasten abgegolten werden. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Vorlage sieht vor, dass - neben Bern, Biel und Thun - künftig auch die Städte Burgdorf und Langenthal für ihre Zentrumslast abgegolten werden. Die Pauschale soll prozentual aber etwas tiefer liegen als bei den grösseren Städten.

In der Vernehmlassung ist dieser Vorschlag auf breite Zustimmung gestossen, wie die Finanzdirektion am Donnerstag mitteilte. Einzig die Städte Bern und Biel sowie die Grünen hätten ihn abgelehnt, hiess es in der Mitteilung. Sie machten etwa geltend, dass der heutige Kreis der abgeltungsberechtigten Städte gerechtfertigt sei.

In Form einer Mitteilung hatte auch die Gemeinde Köniz das Vorhaben kritisiert. Als viertgrösste «Stadt» mit 44'000 Einwohnenden fühlte sie sich übergangen. Indem der Kanton die Gemeinde Köniz im Gesetz nicht berücksichtigt, würde er die Dynamik und die Bedeutung der Agglomerationen unterschätzen.

Der Grosse Rat wird in der diesjährigen Wintersession über die Änderung des Finanz- und Lastenausgleichs debattieren.