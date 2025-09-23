Feuerwehr-Kommandant von Frutigen tritt per sofort zurück

Der Feuerwehr-Kommandant von Frutigen, Stefan Schindler, ist wegen Meinungsverschiedenheiten per sofort zurückgetreten. Das teilte der Gemeinderat am Dienstag mit. Schindler war Kommandant seit Dezember 2022.

Frutigen braucht einen neuen Feuerwehrkommandanten. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dem Rücktritt seien mehrere Gespräche innerhalb des Kommandos, des Kaders und der Mannschaft sowie der politischen Führung vorausgegangen, hiess es. Unterschiedliche Auffassungen hätten schliesslich zur Demission geführt. Der Gemeinderat bedauere Schindlers Rücktritt.

Das Feuerwehr-Kommando werde zusammen mit der politischen Führung die aktuellen Strukturen überprüfen. Bis zur Neuwahl eines Kommandanten durch den Gemeinderat werde der bisherige Stellvertreter Bernhard Steiner das Kommando ad interim übernehmen.