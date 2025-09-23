Feuerwehr-Kommandant von Frutigen tritt per sofort zurück

Frutigen braucht einen neuen Feuerwehrkommandanten. (Symbolbild)
Foto: GAETAN BALLY
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Dem Rücktritt seien mehrere Gespräche innerhalb des Kommandos, des Kaders und der Mannschaft sowie der politischen Führung vorausgegangen, hiess es. Unterschiedliche Auffassungen hätten schliesslich zur Demission geführt. Der Gemeinderat bedauere Schindlers Rücktritt.
Das Feuerwehr-Kommando werde zusammen mit der politischen Führung die aktuellen Strukturen überprüfen. Bis zur Neuwahl eines Kommandanten durch den Gemeinderat werde der bisherige Stellvertreter Bernhard Steiner das Kommando ad interim übernehmen.