SBB testet Feueralarm im Bahnhof Bern

In der Nacht vom 2. auf den 3. November testen die SBB im Bahnhof Bern ihre Brandschutzeinrichtungen. Dazu gehört auch eine Probe der Feueralarmsirenen, wie die SBB am Mittwoch mitteilte.

Im Bahnhof Bern werden Anfang November die Brandschutzanlagen getestet. Der Feueralarm wird auch ausserhalb des Bahnhofs zu hören sein. (Archivbild) Foto: EDI ENGELER

Darum gehts Alarm ertönt zwischen 22:00 und 05:00 Uhr

Test erfolgt nachts wegen geschlossener Brandschutztüren und eingeschränkter Lift-Nutzung

Der Alarm ertönt zwei bis dreimal je 15 Minuten und zwar im Zeitfenster zwischen 22:00 und 05:00 Uhr. Der Alarm ist inner- und ausserhalb des Bahnhofs zu hören. Schutz- oder Verhaltensmassnahmen müssten keine ergriffen werten, heisst es im Communiqué.

Der Test muss in der Nacht durchgeführt werden, da beispielsweise Brandschutztüren geschlossen und die Liftnutzung eingeschränkt werden müssen.