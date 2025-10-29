SBB testet Feueralarm im Bahnhof Bern

Im Bahnhof Bern werden Anfang November die Brandschutzanlagen getestet. Der Feueralarm wird auch ausserhalb des Bahnhofs zu hören sein. (Archivbild)
Darum gehts
- Alarm ertönt zwischen 22:00 und 05:00 Uhr
- Test erfolgt nachts wegen geschlossener Brandschutztüren und eingeschränkter Lift-Nutzung
- Alarm ertönt zwei bis dreimal je 15 Minuten
Der Alarm ertönt zwei bis dreimal je 15 Minuten und zwar im Zeitfenster zwischen 22:00 und 05:00 Uhr. Der Alarm ist inner- und ausserhalb des Bahnhofs zu hören. Schutz- oder Verhaltensmassnahmen müssten keine ergriffen werten, heisst es im Communiqué.
Der Test muss in der Nacht durchgeführt werden, da beispielsweise Brandschutztüren geschlossen und die Liftnutzung eingeschränkt werden müssen.