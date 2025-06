Feuer nahe Merlingen BE Boot brennt auf Thunersee – Insassen können sich retten

Ein Boot auf dem Thunersee bei Merligen BE geriet am Mittwochnachmittag in Brand. Zwei Personen sprangen ins Wasser und brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Brandursache wird untersucht.

Publiziert: vor 13 Minuten