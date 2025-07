Feuer in Niederwangen BE Leserreporter filmt Brand nahe Hüsliacker

Grosseinsatz der Feuerwehr in Niederwangen BE: Ein Wohnhaus steht in Vollbrand. Die Polizei bestätigte den am Donnerstagmorgen gemeldeten Vorfall. Anwohner berichten von dichten Rauchschwaden.

Publiziert: 07:28 Uhr | Aktualisiert: vor 26 Minuten