Festnahme nach Verfolgungsjagd bei Biel Einbrecher flüchten – Polizist zieht Waffe

Am frühen Montagmorgen wurde in Biel in ein Verkaufsgeschäft eingebrochen. Im Rahmen der Suche nach der Täterschaft flüchtete ein Auto mit mehreren Insassen und überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei. Später konnte einer der Insassen festgenommen werden.