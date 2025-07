Fluchtfahrt mit gestohlenem Lieferwagen endet mit Unfall

In Biel flohen zwei 18-jährige Männer in einem gestohlenen Lieferwagen vor der Polizei und kollidierten mit einem Bus und einem Auto. Die Kantonspolizei Bern nahm die französischen Staatsangehörigen fest, die Ermittlungen laufen.

Festnahme in Biel

Die Polizei hat zwei junge Männer vorläufig festgenommen, die in Biel mit einem gestohlenen Lieferwagen unterwegs waren.

Zwei 18-jährige Männer sind in der Nacht auf Donnerstag in Biel mit einem gestohlenen Lieferwagen vor der Polizei geflüchtet. Ihr Fahrzeug kollidierte mit einem Linienbus und einem Auto, ehe die Männer gefasst wurden, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Eine Patrouille der Polizei hatte den Wagen kurz nach Mitternacht bei der Seevorstadt kontrollieren wollen, worauf die beiden Männer mit überhöhter Geschwindigkeit flüchteten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

An der Kreuzung Jakob-Rosius-Strasse/Seevorstadt kam es zur Kollision, dabei wurde der Beifahrer des Fluchtfahrzeugs leicht verletzt. Die Polizei nahm die Insassen fest. Es handelte sich um französische Staatsangehörige, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das Auto und die Kontrollschilder waren als gestohlen gemeldet. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland führt die Ermittlungen.