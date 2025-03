An der Lenk beginnen die Bauarbeiten für das neue Reka-Feriendorf in diesen Tagen. Bis Ende 2027 soll eine Anlage mit Wellness, Gastronomie und Bikestation entstehen.

Bau an neuem Reka-Feriendorf an der Lenk startet

An der Lenk sind für den Neubau des Reka-Ferienzentrums die Bagger aufgefahren. Foto: Gernot Brendle

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Geplant sind helle, geräumige Ferienwohnungen, vom Studio bis zur Vierzimmerwohnung. Dazu kommen ein Gemeinschaftshaus und ein Selfservice-Restaurant mit grosser Terrasse. Auch ein Jugendraum, Spielplätze und Sportanlagen sollen entstehen.

Das alte Feriendorf ist mittlerweile geräumt und die Bagger für den Neubau sind aufgefahren, wie die Reisekasse Reka in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Reka kündigte im vergangenen Herbst an, innert fünf Jahren rund 100 Millionen Franken in die Erneuerung und den Ausbau ihres Angebots zu investieren. Dazu zählt auch der Neubau des Feriendorfs an der Lenk. Dieses stammte aus den 1970-er Jahren.

Der Kanton Bern bewilligte vergangenen Herbst einen Beitrag von fünf Millionen Franken an den Neubau.