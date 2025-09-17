Biel fordert mehr Bundesgelder für Landesausstellungen

Der Bieler Gemeinderat wünscht sich mehr Bundesmittel für künftige Landesausstellungen. Das schreibt er in seiner Vernehmlassungsantwort zum geplanten Bundesgesetz über die Förderung von Landesausstellungen.

"Grossereignis für eine ganze Generation": Die Expo.02 im Drei-Seen-Land, hier in Biel. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Diese seien zentrale Ereignisse für die nationale Einheit und für die Entwicklung der Austragungsregionen, teilte der Gemeinderat am Mittwoch mit. Als Mitorganisatorin der Expo.02 erinnere Biel daran, dass dieses Grossereignis ohne substanzielle Bundesmittel nicht möglich gewesen wäre. Die vorgesehene Begrenzung auf 30 Prozent der Gesamtkosten verunmögliche faktisch weitere Ausstellungen.

Der Gemeinderat kritisierte zudem den Entscheid des Bundesrats, in den 2030er-Jahren keine Ausstellung zu unterstützen. Dies nehme einer ganzen Generation die Chance auf ein nationales Grossereignis.