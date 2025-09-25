Am Dienstagabend geschah Brisantes in einem Restaurant im Kanton Bern. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Darum gehts Explosion in Steffisburg BE beschädigt Toilettenbereich und Fahrzeug in Restaurant

Mutmasslicher Täter flüchtete mit Velo, trug helle Hosen

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 21 Uhr, eine automatische Brandmeldung aus einem Restaurant an der Bernstrasse in Steffisburg BE ein. Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort einen durch eine Explosion stark beschädigten Toilettenbereich sowie ein beschädigtes Fahrzeug in der Garage fest.

Der mutmassliche Täter war mit einem Velo unterwegs und trug helle Hosen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Die örtliche Feuerwehr sowie verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern waren im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache und zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Diesen zufolge dürfte Brandstiftung als Brandursache aktuell im Vordergrund stehen. Die Kantonspolizei Bern sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen. Personen, die zwischen 20.30 und 21.15 Uhr in der Gegend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden +41 33 225 31 31.