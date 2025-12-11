Chaoten werfen Pyros gegen Polizei – Gummischrot im Einsatz

YB spielt am Donnerstag in der Europa League gegen Lille. Vor dem Match liefern sich Chaoten ein Scharmützel mit der Polizei.

Johannes Hillig Redaktor News

«Auf der Schützenmatte in Bern warfen Personen aus dem Fanmarsch Pyrotechnika gegen unsere Einsatzkräfte. Wir mussten daraufhin kurzzeitig Gummischrot einsetzen», schreibt die Berner Polizei auf X.

«Die Fans laufen weiter in Richtung Stadion Wankdorf. Es werden immer wieder Rauchpetarden gezündet. Wir bleiben präsent. Der Verkehr ist nach wie vor beeinträchtigt.»

Zuvor teilte die Polizei mit, dass sich die Gästefans aus der Berner Innenstadt via Lorrainebrücke in Richtung Stadion bewegen.

Verbale Provokationen

Am Donnerstag treffen die Young Boys im Rahmen der Europa League auf Lille. Ab 18.45 Uhr gehts im Wankdorf los. Blick tickert live an dieser Stelle.

Eine Stunde vor Anpfiff sind die Gästefans laut der Polizei am Stadion eingetroffen. «Ab der Lorrainebrücke kam es auf der Umzugsroute vereinzelt zu verbalen Provokationen gegen Drittpersonen sowie zu einem Flaschenwurf gegen ein Restaurant. Insgesamt wurden zahlreiche Pyrotechnika und Rauchpetarden gezündet», teilt die Kapo Bern mit. Bisher gibt es keine Hinweise über Verletzte oder Sachbeschädigungen.