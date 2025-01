Ein Skifahrer ist am Donnerstagnachmittag auf einer Piste in Adelboden von Unbekannten angegriffen und mit Fäusten, Fusstritten sowie einem Skistock traktiert worden. Der Mann wurde verletzt. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Prügel-Duo geht auf Skifahrer in Adelboden BE los – Spital

Auf einer Piste in Adelboden wurde ein Skifahrer attackiert. (Archivbild) Foto: Keystone

Auf einen Blick Skifahrer in Adelboden von Unbekannten angegriffen und verletzt

Verbale Auseinandersetzung mit Schlittenfahrerin führte zum Angriff auf der Piste

Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt, einer ca. 170cm, anderer 185-190cm gross

Johannes Hillig Redaktor News

Eskalation mitten auf der Skipiste: Wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilt, wurde ein Skifahrer am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Adelboden auf der blauen Piste Nr. 60a von Sillerenbühl herkommend in Richtung Bärgläger von Unbekannten angegriffen. Die Attacke geschah vor einer scharfen Rechtskurve.

Angaben zufolge traktierten die Täter, die in einer Gruppe mit mehreren Frauen und Männern unterwegs waren, den Skifahrer mit Fäusten, Fusstritten sowie mutmasslich mit einem Skistock. Der Skifahrer wurde beim Angriff verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Kapo Bern sucht Zeugen

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge war es zuvor weiter oben auf der Piste zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Skifahrer und einer unbekannten Schlittenfahrerin, die zur Personengruppe gehörte, gekommen.

Die Unbekannten im Alter zwischen 20 und 25 Jahren werden wie folgt beschrieben: Ein Mann hatte einen Dreitagebart und trug einen braunen Skianzug sowie einen Helm. Er war von schmaler Statur und zirka 170 Zentimeter gross. Ein zweiter Mann soll einen schneeweissen Pullover mit einem auffälligen Logo getragen haben, zwischen 185 und 190 Zentimeter gross und von kräftiger Statur sein. Die Schlittenfahrerin hatte lange dunkle Haare, trug einen Helm und war zirka 170 Zentimeter gross.