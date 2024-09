In einer Coop-Filiale in Bern kam es zu einem schockierenden Vorfall: Ein 22-Jähriger zeigte zwei Mitarbeiterinnen sein Glied und griff einer von ihnen zwischen die Beine. Die Frauen schlossen ihn ein, und die Polizei nahm ihn fest. Jetzt wurde er verurteilt.

1/4 Ende Juli 2024 hat sich ein Mann in einer Coop-Filale massiv daneben benommen. (Symbolbild)

Ein schockierender Vorfall ereignete sich Ende Juli 2024 in einer Coop-Filiale in Bern, wie «20 Minuten» berichtet. Ein Mann (22) drang unbefugt in den Mitarbeiterbereich ein und versteckte sich dort in der Herrentoilette. Als zwei Mitarbeiterinnen ihn aufforderten, den Bereich zu verlassen, weigerte er sich und die Lage eskalierte schnell.

Nachdem die Mitarbeiterin und die Ladenüberwacherin den Mann aus der Herrentoilette gezogen hatten, begab sich der Beschuldigte unvermittelt in die Damentoilette. Dort liess er seine Hose und Unterhose bis zu den Knien herunter und präsentierte den Frauen sein Glied.

Staatsanwaltschaft verurteilt Exhibitionisten

Er wedelte und spielte einige Sekunden damit, bevor er die Hosen wieder hochzog. Daraufhin griff er einer Mitarbeiterin zwischen die Beine und schlug ihr mehrfach mit den Handinnenflächen auf die Hüfte. Die beiden Frauen schlossen den Mann daraufhin im WC ein und alarmierten die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland verurteilte den Mann wegen Exhibitionismus, sexuellen Übergriffs, Hausfriedensbruchs und Tätlichkeiten zu einer bedingten Geldstrafe von 3000 Franken. Diese Strafe wurde unter einer Probezeit von drei Jahren ausgesprochen. Zusätzlich muss der Mann eine Verbindungsbusse von 800 Franken und eine Busse von 300 Franken zahlen, sowie die Verfahrenskosten in Höhe von 800 Franken tragen. Das geht aus dem Strafbefehl hervor, der «20 Minuten» vorliegt.