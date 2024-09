Thuner Energieversorger senkt den Gaspreis fürs Standardprodukt

Die Energie Thun AG hat eine Senkung der Gaspreise per 1. Oktober 2024 angekündigt. Der Preis fürs Standardprodukt sinkt um 2,4 Rappen auf 16,27 Rappen pro Kilowattstunde, wie der Energieversorger mitteilte.

Der Gaspreis sank in letzter Zeit stetig. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Preissenkung sei möglich, da sich die Situation an den Energiemärkten beruhigt habe und somit die Beschaffungskosten sanken, teilte der Energieversorger in einer Mitteilung am Mittwoch mit.

Der Preis für das Produkt 100 Prozent Biogas bleibt demnach gleich. Auch der Grundpreis ändere sich nicht. Der Preis des Produkts Fahren mit Gas sinke um 25 Rappen pro Kilogramm.

Der Gaspreis schnellte besonders im vorletzten Winter in die Höhe. Auslöser waren der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise. Im Januar 2023 zahlte die Kundschaft fürs Standardprodukt 20,72 Rappen pro Kilowattstunde. Seither sank der Preis allmählich.