Köniz nimmt Planung von Gasausstieg in Angriff

Die Gemeinde Köniz will gemeinsam mit der Energieversorgerin Energie Wasser Bern (EWB) eine Strategie zum Gasausstieg erarbeiten. Diese soll im ersten Halbjahr 2026 vorliegen, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.

Köniz erarbeitet eine Strategie zum Gasausstieg. (Symbolbild) Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

Eigentümerinnen und Eigentümer von betroffenen Liegenschaften sollen mit einem Vorlauf von 15 Jahren über eine allfällige Stilllegung informiert werden, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schrieb.

Köniz will seinen Gasverbrauch stark reduzieren, um damit sein Ziel «Netto-Null bis 2045» zu erreichen. Das sei nur mit einer starken Reduktion des Gasverbrauchs möglich. Der Restbedarf soll mit erneuerbarem Gas gedeckt werden.

Das Könizer Gasnetz wird von EWB betrieben. Es erstreckt sich über die Ortsteile Köniz, Liebefeld, Niederwangen und Wabern.