Energie BKW sistiert Planung von alpiner Solaranlage im Berner Oberland

Die BKW hat die Planung der alpinen Solaranlage Tschingel in der Gemeinde Schattenhalb im Berner Oberland sistiert. Sie will überprüfen, ob das Projekt wie geplant realisierbar ist, wie sie am Mittwoch mitgeteilt hat.

Publiziert: 11:49 Uhr