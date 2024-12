Einbürgerungen Berner Regierung beharrt auf den geltenden Einbürgerungsregeln

Wer im Kanton Bern ein Einbürgerungsgesuch stellen will, muss seit mindestens zwei Jahren in der gleichen Gemeinde wohnen. Daran will der Regierungsrat nichts ändern. Er empfiehlt eine Motion von Anna de Quervain (Grüne) zur Ablehnung.