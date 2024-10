Polizei fasst im Kanton Bern mutmassliche Einbrecher

Die Berner Kantonspolizei hat vergangene Woche sieben Personen angehalten, die für mehrere Einbrüche in den Kantonen Bern, Aargau und Solothurn verantwortlich sein sollen. Sechs von ihnen befinden sich noch in Haft, eine Person wurde unterdessen entlassen.

Die Berner Kantonspolizei hat sieben Personen angehalten, die mehrere Einbrüche in den Kantonen Bern, Aargau und Solothurn verübt haben sollen. (Symbolbild) Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Personen waren am 8. Oktober in Landiswil und Hermiswil festgenommen worden, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Fünf Personen wurden in einem Fahrzeug angehalten, zwei in einer Wohnung.

Die Polizei konnte auch Deliktsgut sicherstellen, etwa Bargeld, Schmuck, Uhren und diverse Waffen. Es laufen Untersuchungen, ob die Männer auch für weitere Delikte in Frage kommen.

Die sechs Männer in Haft werden sich vor der Justiz verantworten müssen.