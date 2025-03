Lichterlöschen in Bern als Zeichen für den Klimaschutz

Die Stadt Bern wird am Samstagabend eine Stunde lang die Aussenbeleuchtungen der Heiliggeistkirche, des Zytglogge und einzelner Altstadtgassen abstellen. Sie will damit im Rahmen der Earth Hour 2025 ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Der Berner Zytgloggeturm wird am Samstagabend eine Stunde lang nicht beleuchtet, um an Klimaanliegen zu erinnern. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Beleuchtung der Wahrzeichen wird zwischen 20.30 und 21.30 Uhr abgeschaltet. Das Münster bleibt aus Gründen der Flugsicherheit erleuchtet, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

Die Earth Hour will Menschen auf der ganzen Welt auf die Bedrohung unseres Planeten durch den Klimawandel aufmerksam machen. In der Stadt Bern organisiert die Umweltorganisation WWF beim Zytglogge ein Velokino und eine Klimabar. Die Stadt Bern hat in der Vergangenheit bereits mehrere Male an der Earth Hour mitgemacht.