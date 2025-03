Ein SBB-Zug liess am Dienstagabend den geplanten Halt in Bern-Wankdorf aus. Hunderte Passagiere waren betroffen. Der Lokführer hatte schlichtweg vergessen anzuhalten, wie ein Mediensprecher gegenüber Blick bestätigen konnte.

Lokführer vergisst Halt in Bern-Wankdorf – rauscht durch

Nächster Halt: übernächste Station. Die Station Bern-Wankdorf wird nicht bedient. (Archivbild) Foto: Sven Thomann

Darum gehts SBB-Zug fährt ohne Halt durch Bahnhof Wankdorf BE

Mediensprecher der SBB sitzt selbst im betroffenen Zug

Für Menschen, die am Dienstagabend mit der SBB unterwegs sind und am Bahnhof Bern Wankdorf aussteigen wollten, wird die Reise noch eine Weile dauern. Denn der Zug blieb gegen 17.20 Uhr nicht wie geplant an der Station stehen, wie ein Leser Blick berichtete. Er ist selbst vom Vorfall betroffen.

Trotz mehrmaliger Ankündigung des nächsten Haltes fuhr der Zug durch, schrieb der Leser. «Dutzende Leute wollten in Wankdorf aussteigen oder einsteigen. Und er fährt einfach durch.»

Wie der Mediensprecher Reto Schärli bestätigen konnte, hat der Lokführer vergessen, in Bern-Wankdorf anzuhalten «Dies kommt sehr selten vor: Statistisch geht einer von 170'000 Halten vergessen», schrieb er auf Anfrage von Blick. Die SBB bitten die betroffenen Reisenden um Entschuldigung. Fun Fact: Der Mediensprecher sitzt selbst in der betroffenen Bahn. Wie der Leser weiter berichtete, sollen die Insassen den kleinen Fauxpas bisher gelassen nehmen.