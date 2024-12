Drogen Berner Polizei beschlagnahmt bei Kontrolle 3,5 Kilogramm Haschisch

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstagabend bei einer Fahrzeugkontrolle in Bern 3,5 Kilogramm Haschisch in einem Auto gefunden. Der 20-jähriger Lenker habe sich zuvor auffällig verhalten, schrieb die Polizei am Freitag in einer Mitteilung.