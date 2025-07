Drei Vorfälle an einem Tag Berner Polizei sucht 2-Meter-Mann – mehrere Frauen sexuell belästigt

Drei sexuelle Übergriffe erschüttern Biel: Am Donnerstag wurden Frauen im Bärletwald, an der Scholl-Strasse und am Oberen Quai attackiert. Die Polizei fahndet nach einem französischsprachigen Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Publiziert: vor 33 Minuten | Aktualisiert: vor 25 Minuten