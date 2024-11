Drei Monate nach dem verheerenden Unwetter in Brienz sind die Räumungsarbeiten im Schadensgebiet grösstenteils abgeschlossen. Das hat der Brienzer Gemeinderat am Dienstag mitgeteilt.

Räumungsarbeiten in Brienz BE fast abgeschlossen

Eine Gerölllawine verschüttete Brienz im August teils meterhoch. Nun ist der Schutt grösstenteils geräumt. (Archivbild) Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die privaten Parzellen konnten bis zur Fassade geräumt werden, schrieb der Brienzer Gemeinderat in einer Mitteilung. Sämtliche bewohnbaren Liegenschaften seien zudem wieder am Strom-, Wasser- und Abwassernetz.

Das Gerinne des Milibachs wurde provisorisch wiederhergestellt und ein Notdamm errichtet. Die Zentralbahn plant, den Bahnverkehr per Ende November wieder aufzunehmen, wie es weiter hiess.

In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz wurden in einer ersten Phase finanzielle Soforthilfen an Betroffene ausgezahlt, wie der Gemeinderat weiter schrieb. Die weitere Auszahlung von Spenden erfolge in zwei weiteren Phasen.

Am 12. August hatte ein Unwetter Brienz schwer getroffen, worauf der Milibach über die Ufer trat. Steinbrocken und Holz überfüllten den Geschiebesammler oberhalb des Dorfes. Ein Murgang verschüttete daraufhin Teile der Gemeinde im Berner Oberland teils meterhoch und verursachte massive Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Rund 70 Personen wurden evakuiert.