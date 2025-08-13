Unbekannte schossen in Huttwil auf Geschäftsräume und flüchteten. Vier Verdächtige wurden in Eriswil und Huttwil gefasst – drei wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau leitet die Ermittlungen.

1/4 Schüsse in «Huttu»: Tatort war die Bernstrasse. Foto: Google Streetview

Darum gehts Unbekannte Täter schossen auf Geschäftsräume in Huttwil, niemand verletzt

Die Polizei nahm vier Männer fest, eine Schusswaffe sichergestellt

Die Schüsse fielen am Mittwoch um 3 Uhr morgens

Marian Nadler Redaktor News

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, die Meldung ein, dass in Huttwil an der Bernstrasse mehrere Schüsse gefallen seien. Gemäss ersten Erkenntnissen haben Unbekannte mit einer Schusswaffe mehrmals auf Geschäftsräumlichkeiten an der Bernstrasse geschossen und flüchtete im Anschluss in einem Auto. Zum Zeitpunkt der Schüsse befand sich eine Person in den Geschäftsräumlichkeiten. Verletzt wurde niemand. Sofort wurden umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt. Im Rahmen der weiteren Abklärungen konnten mehrere Personen identifiziert werden, die mutmasslich in die Ereignisse involviert waren.

Am Mittwochnachmittag konnten schliesslich vier Männer in Eriswil und Huttwil angehalten und auf eine Wache gebracht werden. Drei der vier Männer wurden vorläufig festgenommen. Eine Schusswaffe wurde sichergestellt. Weitere umfassende Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Umständen und zu den involvierten Personen, sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau im Gang.