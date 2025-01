Drama in Berner Bar Mann (†62) stirbt nach Auseinandersetzung mit Sicherheitspersonal

Nachdem er am Donnerstagabend in einer Bar in Büren an der Aare von Sicherheitskräften zu Boden geführt werden musste, ist ein Mann an einem medizinischen Notfall gestorben. Ermittlungen zu den Umständen sind im Gang.