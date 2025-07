Dicke Rauchsäulen am Morgen Haus in Niederwangen BE steht in Flammen

Ein Haus in Niederwangen BE steht am Donnerstagmorgen in Flammen. Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen.

Publiziert: 07:19 Uhr | Aktualisiert: vor 20 Minuten