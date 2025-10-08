DE
Dichte Rauchwolke über Biglen BE
Bauernhaus brennt lichterloh

In Biglen BE brennt ein Haus lichterloh, eine dichte Rauchwolke legt sich über das Dorf.
Publiziert: 17:29 Uhr
