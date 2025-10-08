DE
Home
Schweiz
Bern
Bauernhaus in Biglen BE brennt lichterloh
Dichte Rauchwolke über Biglen BE
Bauernhaus brennt lichterloh
In Biglen BE brennt ein Haus lichterloh, eine dichte Rauchwolke legt sich über das Dorf.
Publiziert: 17:29 Uhr
