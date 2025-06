Zugverkehr zwischen Spiez und Interlaken unterbrochen

Aufgrund eines umgestürzten Baums auf einem Gleis kommt es am Samstagnachmittag in Spiez BE zu einem riesigen Chaos – einige warten bereits seit Stunden, um aus dem Berner Oberland wegzukommen.

1/4 In Spiez BE geht momentan nichts mehr. Foto: Leserreporter

Am Samstagnachmittag kommt es am Bahnhof Spiez BE zu einem riesigen Chaos: Der Bahnverkehr in Richtung Interlaken BE wurde durch einen umgestürzten Baum auf einem Gleis unterbrochen. Das bestätigt die SBB auf ihrer Webseite. Weiter heisst es, dass der erste Zug ab Spiez nach Interlaken voraussichtlich 19.06 Uhr fahren wird. Zuvor galt für die Region eine Unwetterwarnung.

Wie eine Leserreporterin gegenüber Blick berichtet, wurden zwar Ersatzbusse aufgeboten, die Situation sei aber chaotisch. «Die Leute wissen nicht, wohin. Es kommen zwar Busse, aber die sind auch nicht wirklich hilfreich. Wir warten schon seit mehr als einer Stunde.» Bilder zeigen den überfüllten Bahnhof und Hunderte Leute, die sich in die Ersatzbusse drängen. «Es hat sehr viele Touristen hier und es wird auch nicht alles auf Englisch kommuniziert. Das macht die Sache noch komplizierter.» Trotz des Chaos sei die Situation aber ruhig.

«Er hat uns einfach weggeschubst»

Ein anderer Leser berichtet, es gehe seit drei Stunden gar nichts mehr. Aufgrund der regelrechten «Menschenmassen» würden auch die Ersatzbusse kaum helfen. «Es hat sehr viele Touristen. Wenn die mit ihren Koffern einsteigen, hat danach kaum noch jemand Platz.» Auch die Stimmung würde sich zunehmend aufheizen. «Alle sind langsam genervt, wollen nach Hause oder ins Hotel. Ein Mann ist sogar einfach ohne zu schauen, in die Menschen hineingelaufen und hat uns mit dem Ellbogen weggeschubst.»

Auch die Strasse in Richtung Interlaken war am Nachmittag aufgrund eines Unfalls für viereinhalb Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.