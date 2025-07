Bundesanwaltschaft ermittelt Basejumper in Widerswil BE tödlich verunglückt

Am Dienstagvormittag ist in Wilderswil ein Basejumper verunglückt. Die Rettungskräfte konnten am Unfallort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Eine Untersuchung unter der Leitung der Bundesanwaltschaft wurde eingeleitet.

Publiziert: vor 24 Minuten