Brücken Kran hebt Berner Schönausteg wieder an seinen Platz

Der Berner Schönausteg ist zurück. In einer spektakulären Aktion hob ihn ein Kran am Montagmorgen an seinen angestammten Platz an der Aare.

Publiziert: 10:34 Uhr | Aktualisiert: vor 51 Minuten