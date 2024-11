Brücken Berner Schönausteg in spektakulärer nächtlicher Aktion demontiert

Der Schönausteg über die Aare in Bern ist in der Nacht auf Freitag erfolgreich demontiert worden. Nun wird der sanierungsbedürftige Steg zerlegt und in einem Spezialwerk repariert, wie die Stadt Bern am Freitag mitteilte.