Älteste Aarebrücke von Bern soll erneuert werden

Die Untertorbrücke, die älteste Aarebrücke in der Stadt Bern, soll für 7,7 Millionen Franken saniert werden. Der Gemeinderat hat den Ausführungskredit an den Stadtrat weitergeleitet, wie er am Donnerstag mitteilte. Das letzte Wort hat das Volk.