Scheunenbrand in Wynau nicht restlos geklärt

- Das Feuer brach am 18. Juli in den Morgenstunden aus
- Löschwasser und Öl gelangten während der Löscharbeiten in die Aare
- Zwischen Wynau und Ruppoldingen wurde eine Ölsperre eingerichtet
Das Feuer brach am 18. Juli in den frühen Morgenstunden aus. Verletzt wurde niemand. Das Feuer griff auf das Dach eines benachbarten Mehrfamilienhauses über.
Beim Löschen des Feuers gelangten Löschwasser und Öl in die Aare. Zwischen Wynau und Ruppoldingen musste eine Ölsperre eingerichtet werden.