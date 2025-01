Brand Mehrfamilienhaus in Ammerzwil BE in Brand geraten

Ein Mehrfamilienhaus in Ammerzwil (Gemeinde Grossaffoltern BE) ist am Montagnachmittag in Brand geraten. Die Ursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage sagte.

Publiziert: vor 13 Minuten