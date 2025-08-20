Ein Brand in einem unbewohnten Haus in Ursenbach hat am frühen Mittwochmorgen grossen Sachschaden angerichtet. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, während die Polizei die Ursache untersucht. Verletzte gab es keine.

Flammen schlagen aus einem wegen Umbauarbeiten nicht bewohnten Haus in Ursenbach. Foto: Handout: Kantonspolizei Bern

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Brand hat in einem Haus in Ursenbach, das sich gerade im Umbau befindet, erheblichen Sachschaden angerichtet. Bei dem Vorfall am frühen Mittwochmorgen wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 04.40 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein Teil des Gebäudes bereits im Vollbrand, wie das Regierungsstatthalteramt Oberaargau und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Das Haus war wegen des Umbaus nicht bewohnt.

Starke Rauchentwicklung

Das Feuer verursachte starken Rauch, der weit herum sichtbar war. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Nachlöscharbeiten dauerten am Mittwochnachmittag noch an.

Der Brand richtete erheblichen Sachschaden an. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Höhe des Schadens aufgenommen.

Während der Löscharbeiten musste die Dorfstrasse mehrere Stunden lang komplett gesperrt werden.