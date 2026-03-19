DE
FR
Abonnieren

Brand in Thun BE
Leservideo zeigt riesige Rauchentwicklung

Einsatz der Feuerwehr in Thun BE. Ein Mehrfamilienhaus steht in Flammen. Videos eines Leserreporters zeigen die riesige Rauchwolke.
Publiziert: vor 42 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen