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Brand in Thun BE
Brand in Thun BE
Leservideo zeigt riesige Rauchentwicklung
Einsatz der Feuerwehr in Thun BE. Ein Mehrfamilienhaus steht in Flammen. Videos eines Leserreporters zeigen die riesige Rauchwolke.
Publiziert: vor 42 Minuten
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